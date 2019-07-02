РИАМО - 2 июл. Пассажирооборот на Московской железной дороге с начала 2019 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,1 миллиарда пассажиро-километров, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Всего за январь-июнь 2019 года отправлено 374 миллиона пассажиров, из них в дальнем следовании – 12,6 миллиона пассажиров (+7,8%), в пригородном сообщении – 361,4 миллиона пассажиров (+4,8%). В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 9,8 миллиарда пассажиро-километров (+5,4%), в дальнем следовании – 6,2 миллиарда пассажиро-километров (+3,9%).

«По оперативным данным, в июне 2019 года на инфраструктуре Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» перевезено 64,8 миллиона пассажиров, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 62,1 миллиона пассажиров (+1,5%), в дальнем следовании — 2,7 миллиона (+3,7%)», — говорится в материале.

Пассажирооборот в июне 2019 года составил 3,2 миллиарда пассажиро-километров, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в пригородном сообщении – 1,8 миллиарда пассажиро-километров (+0,4%), в дальнем следовании – 1,4 миллиарда пассажиро-километров (на уровне прошлого года).

За январь-июнь 2019 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено более 69,7 миллиона пассажиров (+15%). В том числе в июне совершено около 11,5 миллионов поездок (+ 11,6%). Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались более 336,7 миллиона пассажиров. Рекордное количество пассажиров перевезенных за сутки на МЦК со дня его открытия (10 сентября 2016 года) зафиксировано 3 апреля 2019 года – 561 956 человек.