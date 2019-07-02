РИАМО - 2 июл. Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» обнаружили почти 0,46 грамма кокаина у 48-летнего гражданина России, его заподозрили в контрабанде наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Пассажир проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ходе таможенного досмотра багажа среди личных вещей пассажира было обнаружено вещество белого цвета, обёрнутое полимерной пленкой. Проведенное исследование показало, что данным веществом является наркотическое средство кокаин», — отмечается в материале.

В действиях гражданина России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 229.1 уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических средств).

Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.