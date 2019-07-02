РИАМО – 2 июл. Роскачество проверило мультизерновой хлеб с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника и орехов, опасных образцов специалисты не выявили, сообщает во вторник kp.ru.

ГОСТа на цельнозерновой хлеб нет, но уже есть специально разработанный стандарт «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки». По этому стандарту эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба по цене от 38 до 196 рублей.

«Образцы исследовались на 211 показателей. Весь исследованный хлеб безопасен. В нем нет пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов; содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня. Отсутствуют патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы), стафилококки и колиформы (бактерии группы кишечной палочки), а также возбудитель картофельной болезни (из-за которого хлеб в середине мокнет и начинает плохо пахнуть)», — говорится в сообщении.

Эксперты также развенчали миф о том, что цельнозерновой хлеб изготовлен исключительно из зерен. Если на этикетке есть надпись «хлеб», в составе должна быть мука.

Кроме того, многие считают, что если хлеб долго остается мягким, то в состав добавляют «химию». На самом деле все зависит от видов муки. Так, пять из 11 проверенных товаров зачерствели в течение двух суток.

«У всех проверенных образцов вкус, цвет и запах выпечки — на уровне. <…> Правда, возникли замечания к пяти товарам из 11. Мякиш у них крошился сильнее, чем у обычного хлеба. Но это объяснимо: хлеб был с различными семенами, и при нарезке они отлетали от мякиша. И это не нарушение», — отмечается в сообщении.

Эксперты также добавили, что в цельнозерновой хлеб кладут слишком много соли.

«Среди исследованных мультизерновых хлебов калорийность, заявленная на этикетке, варьируется от 230 до 385 килокалорий — это в среднем выше, чем у традиционного хлеба, и даже больше, чем у батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта (260 килокалорий)», — отметила научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Галина Дремучева.

Она подчеркнула, что высокая калорийность мультизлаковых хлебов связана с ингредиентами, входящими в их состав. Например, семенами льна, подсолнечника или орехами.