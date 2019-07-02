РИАМО – 2 июл. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал глав регионов не нарушать сроки реализации национальных проектов и активнее организовать работу в данных направлениях, передает корреспондент РИАМО.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев через видеосвязь принимает участие в заседании президиума при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам «О ходе реализации национальных проектов в субъектах РФ», которое проводит Медведев.

«На реализацию 12 национальных проектов в 2019 году мы предусмотрели значительные деньги – 1,7 триллиона рублей. На середину третьей декады года в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. В этом году период медленной раскачки проходил быстрее. Сейчас самый пик строительного сезона, все инструменты для работы есть. Говорю это, не чтобы взбодрить, а, чтобы вы оценили плюсы и минусы правильной организации работы, сделали выводы для себя. Быстрее нужно действовать в летних условиях», – заявил Медведев.

Он отметил, что соглашение о межбюджетных трансфертах уже заключены, деньги доведены в значительной мере до бюджетов.

Премьер-министр также подчеркнул, что на очереди – запуск системы мониторинга.

«Дал поручение организовать работу по ресурсам на 2020 год», – заключил Медведев.

В 2018 году президент РФ подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого реализуют национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.

Московская область в мае стала одним из лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Подмосковье заняло пятую строчку рейтинга. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Тверская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Республика Саха, Санкт-Петербург.