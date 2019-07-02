РИАМО - 2 июл. Более 340 квадратных метров свободного назначения в административном здании в пяти минутах от метро «Бауманская» в Басманном районе Москвы реализуют через городской аукцион 4 июля, организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

На аукцион выставлены 1 и 3 этажи общей площадью 340,5 квадратных метров в нежилом здании по адресу: улица Бауманская, 58, строение 4. Высота потолков – 3 метра. Функционируют все инженерные коммуникации. Вход в здание общий со двора.

«Местоположение, близость к метро, расположение внутри развитого жилого квартала, внутренняя конфигурация помещений позволяют предположить, что на приобретенных у города площадях можно реализовывать различные бизнес-проекты. По данным независимой оценки, объект на Бауманской, 58, строение 4 экономически целесообразно использовать под офисы и производственно-складское назначение», – рассказал глава департамента Геннадий Дегтев.

Объект продажи имеет свободное назначение. Стартовая цена лота составляет 32,9 миллиона рублей.

«Локация лота позволяет спрогнозировать высокий спрос, несмотря на значительную стартовую стоимость и необходимость капитального ремонта», – поделился мнением управляющий партнер компании Praedium Александр Ошурко.

По мнению генерального директора S.A. Ricci Александра Морозова, площади на первом и третьем этажах возможно использовать под офисы.

«Однако нужно договориться как будут осуществляться вертикальные коммуникации, учитывая то, что второй этаж не выставлен на реализацию. В любом случае объект будет привлекателен для предпринимателей, которым интересна именно данная локация», – сказал Морозов.