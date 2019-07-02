РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В подмосковных Люберцах оцифровали уже 385 ям во дворах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник состоялось заседание правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева. В его рамках рассмотрели исполнение поручений, данных в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, реализацию региональной программы «Чистая вода», вопросы комплексного благоустройства дворов.

«Продолжаем работу по комплексному благоустройству дворовых территорий. Отдельное внимание уделяем устранению ям на дорогах во дворах. На сегодня из 385 оцифрованных выбоин устранены 85», – написал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках реализации программы «Чистая вода» в городском округе Люберцы уже подключены к сетям «Мосводоканала» три жилых комплекса, а именно «Люберцы», «Люберецкий», «МастерХаус». До 2020 года долю потребляемой московской воды увеличат.