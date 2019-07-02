РИАМО – 2 июл. Склад для хранения сырья, идущего на выпуск водорастворимых минеральных удобрений, построят для «Воскресенских минеральных удобрений», объект планируется возвести в течение летнего периода из быстровозводимых металлоконструкций, обшитых профлистом, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В 2016 году «Уралхим» на производственной площадке «ВМУ» запустил в производство 10 марок водорастворимых удобрений NPK Micro под брендом Solar, имеющих сезонную направленность и использующихся в грунтовых теплицах и на посевах основных полевых культур открытого грунта», — говорится в сообщении.

Удобрения данной линейки идеально подходят для проведения внекорневых подкормок и представляют собой полностью водорастворимые комплексы питательных элементов, включающие азот, фосфор и калий, а также основные микроэлементы в наиболее доступной для растений - хелатной форме. Другое направление применения этих водорастворимых удобрений – фертигация овощных и плодово-ягодных культур.

«Также на предприятии было запущено производство водорастворимых комплексных удобрений для фертигации садов, овощных и технических культур открытого грунта под брендом Aqua Drop, состав которых несколько отличен от удобрений Solar. Удобрения представлены четырьмя марками комплексных азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений», — отмечается в сообщении.

Решение о строительстве нового складского помещения площадью около 1,5 тысяч квадратных метров было принято в рамках программы по увеличению производственных мощностей по выпуску водорастворимых удобрений. Одним из этапов ее реализации является создание автоматизированного комплекса, где планируется изготавливать до 18 тысяч тонн соответствующей продукции в год.

«Сырье для производства водорастворимых минеральных удобрений поступает к нам не только с площадок нашего холдинга, но и закупается за рубежом, что сопряжено с определенными рисками по срокам его доставки», – отметил начальник цеха аммофоса №2 Александр Иванов.

По его словам, чтобы минимизировать такие риски, было принято решение создать определенный запас сырья для производства водорастворимых удобрений, построив специализированный склад под хранение компонентов, необходимых для изготовления этого продукта.

Иванов выразил уверенность, что в связи с ростом спроса вложения полностью себя оправдают.