РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске 20 июля проведут праздничный турнир, посвященный Международному дню шахмат, к участию приглашаются все желающие, сообщается в группе «Подольск шахматный» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 20 июля пройдет праздничный турнир, посвященный Международному дню шахмат. Проходить мероприятие будет по адресу: улица Клемента Готвальда, дом 4 (западная трибуна спортивного комплекса «Труд», 1 этаж, зал №44). Начнутся соревнования в 11:00», – говорится в сообщении.

На соревнования приглашаются все желающие, имеющие навык игры в шахматы с часами.

Международный день шахмат отмечают 20 июля. Праздник учредили в 1966 году по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации.