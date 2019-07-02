РИАМО - 2 июл. Мособлсуд признал виновным пожизненно осужденного члена «банды ГТА» Хазратхона Додохонова в попытке побега из-под стражи и нападении на конвоиров, и приговорил его дополнительно к 20 годам колонии, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Додохонов он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 313, пунктом «б» части 4 статьи 226, статьи 317 УК РФ (побег из-под стражи; хищение оружия; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Приговором суда Додохонову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров, с учетом прежнего приговора – пожизненное лишение свободы», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, Додохонов пытался преуменьшить свою роль во время следствия, утверждая, что к совершению преступления его склоняли другие члены банды, и симулируя психическое расстройство. Вменяемость мужчины была подтверждена экспертизой.

Кроме того, Додохонов активно участвовал в наибольшем числе преступлений в составе банды, о чем свидетельствуют собранные доказательства. Также он сам принимал активное участие в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров.

«Бандой ГТА» СМИ окрестили организованную преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Это название – отсылка к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA), где персонажи отличались особой жестокостью при совершении различных преступлений.

В банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух. Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях, где убивали жертв и забирали их имущество. Преступников задержали в ноябре 2014 года, при этом предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов оказал сопротивление и был убит правоохранителями.

Судебный процесс по делу длился около двух лет. 1 августа 2017 года члены банды устроили перестрелку с силовиками прямо в здании Мособлсуда, куда их доставили на очередное заседание. Троих преступников бойцы Росгвардии застрелили на месте, еще один умер в больнице. Хазратхон Додохонов был ранен, но выжил.