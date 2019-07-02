РИАМО - 2 июл. Жителей 28 аварийных бараков в городском округе Ступино расселят до конца следующего года, для переселенцев строятся два 9-этажных жилых дома на улице Горького, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного фонда этапа 2020 года в городском округе Ступино планируется переселить 975 жителей, проживающих в 382 аварийных помещениях. Общая площадь расселяемого жилого фонда составит свыше 11,2 тысяч квадратных метров», — рассказал глава министерства Руслан Тагиев.

Речь идет о 28 домах, расположенных на улицах Куйбышева (№№ 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47), Андропова (№55/40), Чайковского (№ 30/24), Крупской (№№ 25, 32, 34) и в Банном переулке (дома №№ 1, 2, 5, 22, 26).

В настоящее время для переселенцев строятся два 9-этажных жилых дома на улице Горького (позиции 1 и 2). На объектах выполняются работы по устройству монолитного каркаса зданий, кладке несущих стен. Строительство ведется в графике.

Застройщиком выступает ООО «Новый город».