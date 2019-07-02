РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 2 июл. Недобросовестные арендаторы, организовавшие свалку мусора на Дзержинском шоссе, должны убрать навалы до 7 июля, сообщила в понедельник временно исполняющая полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

Первого июля она провела традиционное оперативное совещание в администрации городского округа.

«Дзержинском шоссе – частная территория, которая предоставлена была в аренду. Там недобросовестные арендаторы устроили склад строительного мусора. Администрация города совместно с собственником земельного участка выписали представление арендатору, договор аренды расторгнут. До 7 июля площадка должна быть освобождена и убрана», – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что в противном случае 8 июля администрация направит материалы в прокуратуру о возбуждении дела.