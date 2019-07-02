РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 июл. Рабочие приступили к обустройству спортивной площадки в одном из дворов микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во дворе домов №№20, 20А, 20Б, 22 по проспекту 50-лет Октября 2 июля начались работы по обустройству универсальной спортивной площадки», – говорится в сообщении.

Площадь спортивной площадки составит порядка 450 квадратных метров, также на ней будет обустроено травмобезопасное покрытие, а в зимнее время можно будет заливать лед.