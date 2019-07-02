РИАМО - 2 июл. Лефортовский суд Москвы во вторник арестовал подозреваемого в госизмене россиянина Сергея Петушкова до 24 августа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд постановил арестовать до 24 августа Сергея Петушкова, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ «Государственная измена», – сказал собеседник агентства.

О личности Петушкова и об обстоятельствах его задержания неизвестно.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении него находится под грифом «секретно».