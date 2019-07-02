РИАМО - 2 июл. В Красную книгу Москвы дополнительно внесено 117 видов животных и растений, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 19 февраля 2013 года №79-ПП». Речь идет об актуализации Красной книги, включая положение о ней. Действующая редакция от 2010 года включает 479 видов животных, растений и грибов.

«По результатам инвентаризации и мониторинга природных территорий в Красную книгу города Москвы дополнительно внесены 117 видов животных и растений, в том числе: 86 видов – впервые зарегистрированы на территории Москвы; пять видов – вновь выявленные, считавшиеся давно исчезнувшими; 26 видов – ранее и в настоящее время обитающие в черте города, и включенные в Красную книгу виды в связи с уменьшением численности и мест обитания», – говорится в сообщении.

При этом 27 видов животных, растений и грибов исключены из Красной книги, в том числе восемь восстановившихся, два исчезнувших и 17 – в связи со сложностью выявления.

Таким образом, в новую редакцию Красной книги города Москвы будут занесены 569 видов животных, растений и грибов, в числе которых 128 видов сосудистых растений, 24 – моховидных, 3 – водорослей, 30 – лишайников, 36 – грибов, 23 – млекопитающих, 90 – птиц, 5 – пресмыкающихся, 8 – земноводных, 16 – рыб и 206 – беспозвоночных.

Третье (начиная с 2001 года - ред.) издание Красной книги Москвы в новой редакции выйдет в 2020 году.