РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Администрация Подольска прорабатывает вопрос о передаче земельных участков в деревне Матвеевское в собственность округа для предоставления их многодетным семьям, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске прорабатывается вопрос по передаче нескольких земельных участков в деревне Матвеевское из собственности РФ в муниципальную. Так, администрация неоднократно обращалась в ООО «Дом.РФ» по вопросу передачи вышеуказанных земельных участков для их дальнейшего предоставления многодетным семьям, состоящим на учете в администрации. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов направил ходатайство губернатору Московской области с предложением оформить официальный запрос в соответствующую правительственную комиссию с предложением о передаче данных участков в собственность Московской области», – говорится в сообщении.

Также министерство имущественных отношений Подмосковья совместно с министерством сельского хозяйства Московской области рассматривают вопрос по передаче двух земельных участков в городском округе Чехов в собственность Подольска. Всего в 2019 году в округе планируется предоставление 95 земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности.

«В настоящее время ведутся работы по формированию 12 земельных участков в деревне Федюково, 17 земельных участков вблизи СНТ «Лесной», одного земельного участка в деревне Никулино, двух земельных участков в деревне Макарово, после чего данные земельные участки будут включены в перечень земельных участков, планируемых к распределению. Всего в округе на 28 июня состоит на учете более 1,3 тысяч многодетных семей», – поясняется в материале.