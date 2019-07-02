РИАМО - 2 июл. На северо-востоке Москвы, в районе Южное Медведково, началось переселение дома 30 корпуса 3 на проезде Дежнева, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Жителям предлагают квартиры в новостройках по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2, и проезд Дежнева, дом 26.

«В первый же день специалистами департамента городского имущества было принято от жильцов дома 30 корпуса 3 на проезде Дежнева 15 согласий на переезд в новостройки. Как только жители заключат с департаментом договор на новую квартиру, они смогут получить ключи и начать переезд», — прокомментировал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он добавил, что 28 июня семьям было вручено 46 писем с предложениями равнозначных квартир.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что в Южном Медведкове в программу включены 10 домов, утверждены семь стартовых площадок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.