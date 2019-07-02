РИАМО - 2 июл. Власти Москвы увеличили в три раза срок действия парковочных разрешений для многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В целях дальнейшего развития единого парковочного пространства и улучшения условий использования платных городских парковок – президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», – говорится в сообщении.

Постановление вносит ряд важных изменений, упрощающих порядок выдачи парковочных разрешений в Москве.

Для многодетных семей срок действия парковочного разрешения увеличен с 1 года до 3 лет. Теперь документ нужно будет переоформлять не каждый год, а лишь раз в 3 года.

В Москве 75,5 тысяч многодетных родителей (из 147 тысяч семей) получили парковочное разрешение, из них каждый третий пользуется им ежедневно.

Теперь собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений смогут подтвердить свое согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через портал госуслуг. Отныне они избавлены от необходимости ходить в центры госуслуг «Мои документы» или заверять согласие у нотариуса.

Получение согласия собственников при оформлении разрешения требуется порядка 40 тысячам резидентов из 82 тысяч.

Для многодетных семей и резидентов вводится дополнительное информирование о приостановлении действия парковочного разрешения (в связи с неоплаченными штрафами или истечением срока действия разрешения) через личный кабинет на портале госуслуг, а также с помощью СМС, электронной почты и через приложение «Парковки Москвы».

Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку – с учетом изменений – начнут принимать с 12 июля.