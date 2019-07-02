РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 июл. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова проверила ход ремонтных работ в поликлинике городской больницы, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Первого июля Иванова провела еженедельный рейд по городу.

«В рамках рейда Людмила Сергеевна проверила ход ремонтных работ в поликлинике Дзержинской городской больницы после аварии, а также выполнения работ по ремонту подъезда дома №17 по улице Лермонтова», – говорится в сообщении.

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий был проведен осмотр территорий дворов дома №5 на площади Дмитрия Донского, дома №14 по улице Лесная и двора домов №№28, 30 по улице Угрешская, которые попали в программу на 2019 год.