РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске временно приостановили подачу горячего водоснабжения в многоквартирный дом и школу из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители округа, сообщаем, что в связи с ремонтными работами (2 июля, - ред.) не подается горячая вода жителям дома №3 по улице Почтовая, а также в школу №21 по улице Быковская. Горячее водоснабжение восстановят после окончания работ», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.