РИАМО - 2 июл. Порядка 500 тонн клубники собрали в Подмосковье, дождь на урожай не влияет, лидирует по сбору «Совхоз имени Ленина», сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

За три дня сильных ливней в Подмосковье местами выпало до 130% месячной нормы осадков.

«Дожди немного снизили темпы сбора клубники, но они не окажут негативного влияния на итоги урожая. Отмечу, что незараженные ягоды и в дождь не портятся. Обычно клубника на кусте пропадает не от сырости, а от болезней. На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 500 тонн клубники», - сказал Разин.

По словам министра, лидирует «Совхоз имени Ленина».

«В «Совхозе имени Ленина» собрано около 400 тонн. Второй показатель у «Русской ягоды» - более 60 тонн. Остальной сбор приходится на небольшие агрокомплексы», - добавил министр.

На территории Подмосковья клубнику собирают восемь крупных производителей на площади порядка 450 гектаров.