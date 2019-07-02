РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В подмосковных Люберцах подвели итоги турнира по мини-футболу и наградили победителей, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

Первого июля в Люберцах завершился 12-й турнир по мини-футболу среди любительских команд, спортивное мероприятие проходило в структурном подразделении «Труд» в поселке Малаховка, МУ «Дирекция спортивных сооружений» горокруга.

«Полтора месяца спортсмены в упорной борьбе выявляли лучшую команду. По итогам турнира первое место заняла команда «Надежда», второе – команда «Ветераны», третье – команда «Сборная Малаховки», четвертое – команда «Выпускники». Награждение призеров проводил директор МУ «Дирекция спортивных сооружений» Сергей Стрекаловский», – говорится в сообщении.

Также наградили руководителя структурного подразделения «Труд» Юрия Уливанова за 40-летний труд по развитию физической культуры и спорта в поселке Малаховка.

Спорткомитет поздравил участников турнира и пожелал им дальнейших успехов в спорте.