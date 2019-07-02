РИАМО – 2 июл. Сбербанк объявляет о начале конкурса #ЯСАМ, победители которого смогут получить рекламную поддержку своего дела от известных блогеров — Насти Ивлеевой, Регины Тодаренко, Ксении Бородиной и других, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого в приложении «Сбербанк Онлайн», коротко и интересно рассказать о своем деле, чтобы набрать больше голосов на yasam.svoedelo.blog и попасть в шорт-лист конкурса.

«Конкурс пройдет в несколько этапов: прием заявок завершится 18 июля, голосование — 29 июля. Затем будет объявлен шорт-лист, и 2 августа жюри выберет победителей, которые получат рекламное продвижение у топовых блогеров с охватом более миллиона подписчиков», — говорится в сообщении.

Проект доступен для самозанятых, которые ведут деятельность в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан и являются плательщиками «Налога на профессиональный доход».

«Для тех, кто ведет свое дело, продвижение в социальных сетях — одна из удачных маркетинговых стратегий. Мы не только помогаем максимально быстро зарегистрироваться в статусе самозанятого, но и даем возможность получить рекламное продвижение у топовых блогеров. Я хотел бы выразить благодарность блогерам, которые поддержали нашу инициативу, и пригласить участвовать в конкурс всех, кто хочет вывести свое дело на новый уровень», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.

Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Возможность зарегистрироваться в качестве плательщика «Налога на профессиональный доход» и получить бесплатный пакет услуг «Свое дело» реализована в приложении «Сбербанк Онлайн».

Решение дает самозанятым возможность бесплатно: привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием; автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС).

Самозанятые также могут с помощью программы от Сбербанка формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными, а вскоре появится возможность и выдавать чеки юрлицам и ИП; получить консультации юристов; создать свой сайт; подключить онлайн-календарь, который позволит клиентам самостоятельно записываться на услуги самозанятого; воспользоваться обучающими материалами, специально разработанными для самозанятых на платформе «Деловая среда».

Подробности конкурса — на yasam.svoedelo.blog.

Эксперимент по введению нового специального налогового режима, получившего неофициальное название «налог для самозанятых», стартовал 1 января. В нем участвуют Подмосковье, Москва, Татарстан и Калужская область.