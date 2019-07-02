РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. Подмосковные полицейские задержали старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды, подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от жителя городского округа Истра. Он рассказал, что старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды требует 150 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за размещение строительного мусора на особо охраняемой территории.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали правонарушителя с поличным при передачи части требуемой суммы возле одного из домов по Ярославскому проезду. В ходе досмотра у мужчины было обнаружено и изъято 100 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении злоумышленника принято процессуальное решение.

«Королевским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в сообщении.