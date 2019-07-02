РИАМО - 2 июл. Строительство центра космических исследований на территории завода имени М. В. Хруничева планируют завершить до 2022 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На территории (завода - ред.) Хруничева будет построен технопарк. Часть помещений будет сохранена. Сейчас мы проводим обследования помещений, смотрим, какие могут остаться, какие (необходимо - ред.) сносить. Делаем концепцию застройки. <…> И надеемся, что это будет центр космических исследований. Компания «Ростех» сегодня проявляет заинтересованность. Центр космических исследований мы закончим не позже 2022 года», – заявил Хуснуллин.

Он добавил, что небольшую часть территории также используют под строительство по программе реновации.

Мэр города Сергей Собянин ранее сообщал, что открытие в столице национального космического центра позволит возродить находящийся в непростом положении завод Хруничева, где создается оборудование для орбитальных станций, модули МКС, и отечественные ракеты-носители «Протон».