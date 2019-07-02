РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Активисты подмосковного Подольска до 17 сентября смогут подать свои проекты на конкурс лучших мероприятий для молодежи, взрослых и детей, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске началась подача заявок на участие в конкурсе на лучшие мероприятия, проведенные общественными объединениями, некоммерческими организациями и представителями территориального общественного самоуправления. В текущем году проекты подаются по трем номинациям: мероприятия для детей и подростков; мероприятия для молодежи; мероприятия для взрослого населения», – говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие общественные объединения, некоммерческие организации и представители территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории округа. При этом каждый участник может выставить на конкурс не более одной работы.

Прием конкурсных работ будет проводиться до 17 сентября по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 124. Оценка конкурсных работ будет проводиться с 17 по 24 сентября, итоги подведут с 24 по 30 сентября.