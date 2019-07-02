РИАМО - 2 июл. С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 957 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Всего в Подмосковье насчитывается 4,1 тысячи приемных семей, 156 из которых созданы в этом году.

«Устройство детей-сирот в семьи является одним из приоритетных направлений работы нашего ведомства. Поиск родителей очень важен, но не менее важна сама подготовка будущих родителей к усыновлению. С этой целью у нас в регионе уже несколько лет успешно работают школы приемных родителей, сейчас их насчитывается 74. В них специалисты по психологии, юриспруденции, медицине могут дать консультацию по всем актуальным вопросам», — отметила Забралова.

Она добавила, что консультацию можно получить совершенно бесплатно. Многие будущие усыновители обращаются в эти школы, с начала года их посетили 1056 человек.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них почти 15,7 тысячи детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.