РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске ежемесячно проводят лабораторный контроль качества воды в реках Пахра и Петрица, Лаговском пруду и водоеме Южный, сообщается на сайте администрации округа.

Нынешним летом в Подольске организованы места отдыха у следующих водных объектов: реки Пахры – район Беляево, район Березового проезда, район горбольницы, район горпарка; реки Петрицы в микрорайоне Климовск; вблизи Лаговского пруда и вблизи водоема Южный.

«Во исполнение приказа «Об усилении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за местами отдыха населения на водоемах в летний период 2019 года и предоставлении информации» с мая по сентябрь в горокруге ежемесячно осуществляется лабораторный контроль качества воды в реках Пахра и Петрица, Лаговском пруду и водоеме Южный», – говорится в сообщении.

Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды в организованных местах отдыха населения не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области не рекомендует населению купаться в данных водоемах.