РИАМО - 2 июл. Столичные археологи нашли набор монет из желтого металла XIX–XX веков номиналом пять и 10 рублей, их обнаружили внутри жестяной коробки в Костянском переулке в центре Москвы, которая сохранилась частично, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия.

«Московские археологи нашли в Костянском переулке клад монет времен Николая II. Сколько их точно, сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. <…> Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается порядка миллиона рублей», — прокомментировал глава ведомства Алексей Емельянов.

Монеты спеклись, поэтому археологам не удалось установить их точное число на месте. Коробку с деньгами обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания. Специалисты предполагают, что монеты могли лежать там со времен революции или гражданской войны.

Сейчас работы в Костянском переулке продолжаются. Ранее во время раскопок на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной нашли металлический значок дворника конца XIX века и уникальную старинную столовую посуду: стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства.