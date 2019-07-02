РИАМО - 2 июл. В новой Москве правоохранители задержали мужчину, который вооружился молотком и грозился убить фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов, сообщается на сайте МВД РФ.

«Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД «Щербинский» Москвы задержан житель столицы по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от медицинского работника бригады скорой помощи. По словам заявителя, когда он прибыл на вызов в одну из квартир на Вишневской улице в городе Щербинка для оказания неотложной помощи, находящийся в помещении мужчина, держа в руках молоток, стал угрожать ему убийством.

Полицейские задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина был пьян и мотивов своего поступка он пояснить не смог.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключила Волк.