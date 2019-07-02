РИАМО - 2 июл. В Московском регионе на вторник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье и Москве из-за грозы, которая местами прогнозируется в регионе. Предупреждение действует до 00:00 3 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Липецкой, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тверской и Смоленской областей. В Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности.

В Московском регионе во вторник ожидается теплая, но ветреная погода. Максимальная температура воздуха составит от 24 до 25 градусов тепла, а максимальные порывы ветра местами будут достигать 12-15 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра России, также сегодня ожидается гроза.