РИАМО - 2 июл. В столице во вторник днем зафиксировали порывы ветра до 13 метров в секунду, на территории новой Москвы они достигают 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода с прояснениями без осадков, местами порывы ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном - 22,3-24,2 градуса; Северном - 21,8-23,8 градуса, Северо-Восточном - 20,9-23 градуса, Восточном - 21,9-22,9 градуса, Юго-Восточном - 22,4-24 градуса, Южном - 22,4-24,8 градуса, Юго-Западном - 21,9-22,4 градуса, Западном - 21,4-23,5 градуса, Северо-Западном - 21,6-22,9 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха - 21,3 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – 21-23 градуса, местами порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе на вторник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.