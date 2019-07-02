РИАМО - 2 июл. Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты в страну на срок до 7 июля, сообщает во вторник РИА Новости.

Чехия аннулирована разрешение на выполнение рейсов в Прагу и Карловы Вары для российских компаний утром во вторник.

«Источник, знакомый с ситуацией, рассказал <…>, что происходящее связано с тем, что Москва не разрешила Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам», — говорится в сообщении.

В чешском Минтрансе отметили, что ситуация с рейсами российских авиакомпаний стала ответом на аналогичное решение Москвы. В ведомстве добавили, что Москва открыла Czech Airlines воздушное пространство тоже до 7 июля.

Полеты в чешские города утром во вторник пришлось приостановить ряду российских авиакомпаний, в том числе обслуживающему рейсы Москва — Прага «Аэрофлоту». Рейсы также аннулировали компании «Уральские авиалинии» и «Победа».