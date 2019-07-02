РИАМО - 2 июл. В Московском метрополитене восстановили работу автоматов по продаже билетов (АПБ) после технического сбоя, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы подземки.

«Работа автоматов по продаже билетов восстановлена», – сказал собеседник агентства.

Ранее в Twitter-аккаунте Московского метрополитена сообщалось, что в столице произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов, система работала нестабильно.

Это уже второй масштабный сбой работы системы – автоматы по продаже билетов также не работали 13 июня.