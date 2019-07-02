РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 июл. Во вторник в парке Талалихина в Подольске приостановили работу аттракционов из-за штормового предупреждения, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи со штормовым предупреждением от МЧС аттракционы в парке Талалихина сегодня, 2 июля, не работают», – говорится в сообщении.

В парке будут открыты кафе, контактный зоопарк, тир, прокат детских электромобилей. Помимо этого, в парке работает пункт буккроссинга, куда все желающие могут принести ненужные книги или взять почитать понравившуюся.