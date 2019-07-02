РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Сотрудники полиции задержали в Подольске иностранца, подозреваемого в краже ноутбука и четырех мобильных телефонов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летней местной жительницы о том, что неизвестный, находясь в квартире одного из домов на улице Машиностроителей, тайно похитил ноутбук и четыре мобильных телефона. Сумма ущерба составила 64 тысячи рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 32-летний безработный, ранее судимый уроженец ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.