РИАМО - 2 июл. По итогам 2019 года в Московской области планируют построить 84 водозаборных узла, сообщил во вторник журналистам министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«На этот год запланировано строительство 84 водозаборных узлов, но в государственной программе предусмотрено всего 40, а 44 делают сами предприятия за счет инвестиционных средств», - сказал Хромушин.

Ранее он сообщил, что пять водозаборных узлов введут в эксплуатацию во Власихе до 20 декабря