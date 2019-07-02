РИАМО - 2 июл. Для переселения горожан по программе реновации жилфонда в Москве уже построили порядка 50 домов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас уже около 50 домов сданы, порядка 100 домов находятся в стройке, еще 50 домов в проектировании», – заявил Хуснуллин.

По его словам, программа набирает обороты – в следующем году планируется переселить порядка 15 тысяч человек.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

На сегодняшний день всего в городе подобраны 329 площадок для строительства «стартовых» домов по программе реновации. Работа по подбору новых продолжается.