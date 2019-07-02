РИАМО - 2 июл. В Москве в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию более 4 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что у нас будет 4 с небольшим миллиона квадратных метров. В целом, по сравнению с прошлым годом, рост почти на миллион квадратных метров», — сказал Хуснуллин.

Он рассказал, что по итогам первого полугодия в Москве ввели в эксплуатацию 3,2 миллиона квадратных метров жилья.

Хуснуллин добавил, что жилье в Москве становится более доступным.

«Мы наблюдаем, что у нас жилье с каждым годом по соотношению стоимости и доходам населения становится более доступным. Доступность жилья будет увеличиваться», — сказал Хуснуллин.

С 2021 года в Москве только для программы реновации планируют вводить ежегодно порядка 1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Заммэра напомнил, что в этом году по программе реновации планируется переселить 12 тысяч человек, в следующем году — 15 тысяч.