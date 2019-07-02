РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Сотрудники управления опеки и попечительства в Подольске отобрали 3 приемных детей у матери после жалобы в детском саду на укус, сообщила «РИАМО в Подольске» адвокат многодетной матери Надежда Швырева.

У жительницы Подольска в июне отобрали троих приемных детей после жалобы с детского сада на жестокое обращение. Поводом послужила царапина за ухом у одного из малышей, показавшаяся укусом. В настоящее время дети находятся в Морозовской больнице, а матери запретили с ними видеться.

«У многодетной матери сложные отношения с руководством данного детского сада. Дело в том, что она неоднократно жаловалась на их сотрудников. Вероятнее всего, это и стало причиной их необоснованной жалобы. Но дело в том, что органы опеки не разобравшись изъяли приемных детей из семьи, у которых уже за плечами нелегкая судьба, и не разрешают матери даже с ними видеться. Вчера, 1 июля, в Подольском городском суде состоялось первое заседание по данному вопросу, на котором мы заявили два ходатайства, одно из которых – запретить органам опеки на время разбирательства отдавать детей в другие семьи», – сказала Швырева.

Она отметила, что органы опеки на суде не высказали свою конкретную позицию, а заявили, что отреагировали на заявление от детского сада. Однако проверка все еще продолжается, сообщение о жестоком обращении не подтверждено. Следующее заседание состоится 11 июля.

«Органы опеки должны были сначала разобраться в ситуации и проверить, действительно ли имеет место быть жестокое обращение, и только после этого забирать. Дети не понимают, почему их забрали у мамы и поместили в больницу. Также мы не можем договориться о разрешении хотя бы видеть их», – добавила адвокат.

На момент публикации материала получить оперативный комментарий от управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу не удалось.