РИАМО - 2 июл. Еще шесть дополнительных площадок подобрали для строительства «стартовых» домов по программе реновации жилфонда в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня было принято хорошее решение, мы добавили еще шесть площадок. Шесть площадок дополнительно подобраны для строительства «стартовых» домов», – сказал Хуснуллин.

Как уточняется в пояснительном материале, строительство позволит переселить 12 домов в которых проживают 2,9 тысячи человек. Площадки расположены в четырех административных округах Москвы на территории пяти районов – Перово, Котловка, Хорошево-Мневники, Лосиноостровский и Марфино.

На сегодняшний день всего в Москве подобраны 329 площадок для строительства «стартовых» домов по программе реновации. Работа по подбору новых продолжается.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.