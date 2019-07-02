РИАМО - 2 июл. В рамках благоустройства местности вблизи станции метро «Беломорская» на границе районов Ховрино и Левобережный рабочие до конца года планируют полностью обновить асфальтобетонное покрытие, а также установят площадки для детей и спортивных упражнений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь обновляемого покрытия тротуаров составит 5 тысяч квадратных метров. Фрагменты этих пешеходных зон замостят бетонной плиткой, общая площадь мощения составит 2 тысячи квадратных метров.

«Рабочие уже приступили к демонтажу бордюрного камня и тротуаров, а также прокладке кабельной линии. Ее протяженность составит почти 7,5 тысячи метров. В ходе комплексного благоустройства заменят более 13 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части и около 20,5 тысячи квадратных метров бордюрного камня», — говорится в сообщении.

Станция метро «Беломорская» на одноименной улице открылась для горожан в конце 2018 года. Помимо территории вокруг этого объекта инфраструктуры, благоустроят и близлежащие к нему ТПУ «Ховрино» и улицу Дыбенко: на выходе получится городская зона, ориентированная одновременно и на отдых и прогулки жителей района, и на транзитную функцию.

«Дорога до метро станет комфортной и безопасной: на территории установят более 50 опор основного освещения, а также лавочки и урны, разобьют 25,6 тысячи квадратных метров газонов, высадят кустарники и деревья», — добавляется в материале.

Возле станции метро появятся модернизированные остановки городского транспорта, лавочки и мусорные урны, а для любителей велотранспорта соорудят велодорожку. С целью безопасности установили ограждения и временные знаки, предупреждающие о ремонте, а также организовали пути обхода.