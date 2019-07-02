РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Члены поискового отряда «Герои неба» гимназии №6 подмосковного Красногорска привезут из экспедиции фрагменты советского штурмовика, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны, сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Семеро членов поискового отряда «Герои неба» – ДОСААФ под руководством командира Андрея Кушнира приняли участие в межрегиональном семинаре-практикуме организаторов авиационного поиска времен Великой Отечественной войны «Небо Родины». Мероприятие проводили с 28 по 30 июня вблизи деревни Цветовка Барятинского района Калужской области.

«Отрядом было обследовано место падения советского самолета штурмовика Ил-2. Совместными усилиями участников нескольких поисковых отрядов был найден и идентифицирован номер этого самолета. Отряд «Герои Неба» провел тщательные поисковые работы и нашел многочисленные фрагменты этого самолета», – говорится в сообщении.

Находки займут почетное место в экспозиции школьного музея авиации в Красногорской гимназии №6.