РИАМО - 2 июл. Во дворах Подмосковья удалось ликвидировать около трети ям, в то же время есть муниципалитеты, которые недостаточно активно ведут эту работу, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Проблема ям во дворах находится в топе. Мы ведем активную работу. Есть положительная динамика по снижению числа жалоб - на 310 получили меньше за прошлую неделю. Мы 15 тысяч ям оцифровали, а дальше подрядчик <…> занимается устранением. Уже более 4 тысяч ям привели в порядок, это 28%. Заделку ям мы должны завершить в теплый период», - сказал Хайкин.

Он отметил, что среди муниципалитетов по числу жалоб лидируют Красногорск, Щелково, Балашиха.

«Есть муниципалитеты, которые недостаточно активно ведут работы, - это Клин, Пущино, Красноармейск, Лосино-Петровский городской округ, необходимо увеличить темпы», - заключил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил форсированно устранить выявленные во дворах региона ямы, так как эта проблема наиболее волнует жителей.