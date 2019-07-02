РИАМО - 2 июл. Строительство пяти водозаборных узлов в подмосковном городском округе Власиха завершат до 20 декабря текущего года, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Пять водозаборных узлов в этом году делаем во Власихе. Полностью <…> закрываем тему чистой питьевой воды. <…> Мы планируем до 20 декабря все пять ВЗУ <…> включить», – сказал Хромушин во время заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что водозаборные узлы строятся в рамках федеральной программы «Чистая вода», в этом году Московская область в ней участвует впервые.

«Из пяти водозаборных узлов будем получать 1,6 тысячи кубов чистой воды в сутки, что позволит обеспечить 26 тысяч жителей», – добавил глава городского округа Альберт Алябьев.

Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011–2017 годы – государственная программа, направленная на обеспечение населения России чистой питьевой водой. Программа реализуется в рамках реализации Водной стратегии РФ до 2020 года.