РИАМО - 2 июл. Клин, Лобня, Зарайск и Щелково являются округами-лидерами по благоустройству дворов в Подмосковье, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье почти 13 тысяч дворовых территорий, ежегодно благоустраивают не менее 10% от общего числа. В этом году в плане - 1360 дворов. Все работы согласовываются с жителями, уточнил Хайкин.

«Муниципалитеты-лидеры, где уже заключены контракты и идут работы по большому числу дворов, - Клин, Лобня, Зарайск, Щелково, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Рошаль, Лыткарино, Луховицы», - сказал Хайкин.

Он отметил, что среди отстающих - Подольск, Красноармейск, Волоколамский городской округ.

Благоустройство каждой дворовой территории включает в себя шесть обязательных элементов: детские игровые площадки, парковочные места, освещение, озеленение, контейнерные площадки и информационные стенды. Также обычно ставят новые лавочки и урны для сбора мусора, а на новых детских игровых площадках, построенных по губернаторской программе, монтируют камеры видеонаблюдения.