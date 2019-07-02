РИАМО - 2 июл. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Жириновского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба Владимира Жириновского на решение Останкинского районного суда Москвы от 15 апреля 2019 года об отказе в удовлетворении исковых требований Владимира Жириновского и политической партии ЛДПР к Чарльзу Кловеру и ООО «Издательский дом «Фантом пресс» о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Суд постановил оставить <…> апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали СМИ, Жириновский подал иск к издательству на 1 миллион рублей из-за вышедшей в 2018 году книги британского журналиста Чарльза Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи». Она посвящена истории русского евразийства. Жириновский потребовал признать информацию из книги, в том числе касающуюся его самого, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.