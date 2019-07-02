РИАМО - 2 июл. В Московской области проходит второй этап профилактики заболеваний животных, в том числе вакцинация и раскладка вакцины для диких животных, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«На территории Московской области с 27 июня текущего года осуществляется второй этап раскладки вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства», — сказал Разин.

Он добавил, что в учреждениях государственной ветеринарной службы региона животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства.

«С начала текущего года проведены вакцинация 270 тысяч голов животных и раскладка 500 тысяч доз оральной вакцины, в том числе 350 тысяч доз с помощью средств малой авиации. Кроме того, проводится усиленная раскладка вакцины в муниципальных образованиях Подмосковья, где установлен карантин по бешенству диких животных», — отметил Разин.