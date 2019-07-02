РИАМО - 2 июл. Строительство водопроводов от восточной системы водоснабжения завершится в июле в Московской области, сообщил во вторник министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Очень важно, что в 2019 году в этом июле мы полностью завершаем внедрение Восточной водопроводной системы. У нас остались Электроугли, Ногинск и врезка второй ветки Старой Купавны. В этом году мы полностью эту работу завершаем», — сказал Хромушин в ходе заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что при полной загрузке Восточной системы водоснабжения с учетом того, что ряд городов поставляют воду дополнительно к действующим источникам, охват населения составляет 1 миллион человек.

В 2019 году в рамках губернаторской программы «Чистая вода» планируется построить и модернизировать 37 водозаборных узлов. Это позволит улучшить качество водоснабжения 70 тысяч жителей региона.