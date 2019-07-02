РИАМО - 2 июл. Совладельцев девелоперской группы NBM Михаила Бабеля и Григория Исраеляна, которые пытались достроить ЖК «Терлецкий парк», привлекли к субсидиарной ответственности, они должны погасить долги своих структур более чем на 18,4 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

«Арбитражный суд Московской области привлек к субсидиарной ответственности совладельцев NBM Михаила Бабеля и Григория Исраеляна по денежным обязательствам «Глобинвестстроя» на 18,44 миллиарда рублей. К ответственности привлечен и бывший гендиректор «Глобинвестстроя» Михаил Михалев. Об этом говорится в определении суда от 27 июня», — говорится в статье.

«Терлецкий парк» заработал репутацию одной из самых бесславных строек Москвы. Его возведение стартовало в 2004 году под управлением структур Минобороны России, а три года спустя перешло под шефство NBM, строительство приостановили. В 2017 году в отношении застройщика возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

До этого правительство Москвы сообщало, что жилой комплекс достроят с помощью ресурсов городского бюджета, а в качестве нового подрядчика выступит АО «Мосотделстрой №1», который полностью находится во владении мэрии. На прошлой неделе Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего «Глобинвестстроя» о передаче объектов незавершенного строительства ЖК «Терлецкий парк» новому застройщику.

Топ-менеджер и совладельцы NBM не раз были замечены в выводе средств с баланса «Глобинвестстроя».

«Так, например, гендиректором «Глобинвестстроя» Михаилом Михалевым на личные счета Михаила Бабеля перечислено около 336 миллионов рублей. При этом большая часть трансакций была совершена после того, как суд принял заявление о банкротстве застройщика. Кроме того, господин Михалев перечислил 23,47 миллиона рублей на счета Григория Исраеляна», — уточняется в материале.

По словам конкурсного управляющего «Глобинвестстроя» Екатерины Пушновой, застройщик реализовывал двойные сделки. Большинство обнаруженных продаж осуществили в 2012 году после постановления суда о признании подрядчика банкротом.

«Очевидно, что бенефициары и топ-менеджеры «Глобинвестстроя» знали о критическом состоянии застройщика, но «продолжали действовать в личных интересах», нанося застройщику «финансовый и имущественный ущерб»», — уточняется в материале.

С введением субсидиарной ответственности у судов и арбитражных управляющих появился эффективный механизм наполнения конкурсной массы за счет бенефициаров и топ-менеджеров, которые могли быть причастны к выводу активов и денежных средств, констатирует партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. Такой механизм погашения долгов в большей мере носит устрашающий эффект для должников, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По его мнению, применение субсидиарной ответственности позволяет вернуть в лучшем случае 50% долгов.