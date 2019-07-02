РИАМО - 2 июл. Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут подняться на 10% из-за повышения стоимости добавок, необходимых для питания животных, пишет во вторник газета «Известия».

«Проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года — о перечне товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке», — говорится в статье.

Сначала добавки — аминокислоты, жиры, ферменты — включались в категорию «Продукты, используемые для кормления животных», и их импортеры могли платить НДС 10%. Однако затем возникли различные трактовки соответствующего постановления. В декабре 2018 года были приняты поправки, в которых прописали: кормовые добавки входят в льготную категорию. Эти поправки вступили в силу 1 апреля 2019 года.

В то же время ситуация с продукцией, ввезенной до этого периода, осталась неопределенной.

«Согласно позиции министерства сельского хозяйства, изложенной в документе (протоколе совещания в ведомстве – ред.), уточнения носят редакционный характер и не изменяют правовое регулирование вопросов, связанных с налогообложением кормовых добавок. Цель поправок в постановлении — снятие правовой неопределенности в отношении корректной ставки НДС для одних и тех же товаров при реализации и при ввозе в РФ, а также обеспечение единообразного правового подхода», — добавляется в материале.

В бизнес-сообществе считают, что ставка НДС в 10% должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты. У Минфина России другое мнение: ведомство проинформировало компании-импортеры о необходимости доплатить НДС за последние три года. До 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составляла 18%, с 1 января — 20%. Таким образом, импортеры, перечислившие льготные 10%, должны добавить еще 8–10%.

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 миллиардов рублей», — уточняется в протоколе Минсельхоза России.

В ведомстве пришли к заключению, что применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность и приведет к подорожанию. В Минсельхозе России предлагают вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на кормовые добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. Кроме того, как считают в министерстве, нужно поручить ФТС России и правоохранительным органам остановить проверки компаний-импортеров.

Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство РФ.

«По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных. Поэтому доначисление налога может обрушить рынок –– часть компаний прекратит свое существование (об этом говорится и в протоколе Минсельхоза), а остальные повысят цены на комбикорма на 5–7%. Хотя и без того за последние годы они подорожали минимум на 15%», — отмечается в статье.

В себестоимости конечной продукции цена корма занимает не менее 60%. Поэтому в конечном итоге птицеводческая и мясная продукция может подорожать минимум на 10%, считают в Национальном кормовом союзе.